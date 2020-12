Brummen/Voorst in landelijke top-10 bibliotheken: ‘Extra ons best gedaan om jeugdleden te houden’

video Geen 50 maar 30 kilometer per uur in Brummen: voorlopige overwin­ning, maar zorgen over verkeers­vei­lig­heid blijven

27 november Na jaren van protest wil de gemeente Brummen nu de maximumsnelheid in de gehele dorpskern verlagen van 50 naar 30 kilometer per uur. Een voorlopige overwinning voor de bewoners van de Zutphensestraat. ,,Het is niet klaar, maar het is wel een stap.’’