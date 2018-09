Brummen wil aantal uitkeringen participatiewet in vier jaar halveren

Het aantal inwoners dat afhankelijk is van een uitkering in de participatiewet moet in de gemeente Brummen fors naar beneden. Dat stelt het nieuwe college van burgemeester en wethouders van Brummen. Binnen het Sociaal Domein moet 900.000 euro bespaard worden. Het grootste deel van deze besparing wel het college besparen op het aantal uitkeringen. De participatiewet richt zich op mensen die wel kunnen werken maar, het op de arbeidsmarkt zonder ondersteuning niet redden.