Brummen ziet af van vuurwerkvrije zones

Het burgerpanel werd door de gemeente Brummen geraadpleegd in een grootschalig onderzoek naar de voors en tegens van het afsteken van vuurwerk. De uitkomsten van dat onderzoek, waarbij voorts wijkraden, jeugd, politie, ondernemers en andere belanghebbenden werden betrokken, zijn vervat in het rapport

Anders omgaan met vuurwerk.

Het inwonerspanel bestaat uit 866 leden. Van hen vulden 610 de vragenlijsten over vuurwerk in. Van de respondenten is 65 procent voorstander van vuurwerkvrije zones. Dan denken de panelleden aan locaties als dierenasiels, begraafplaatsen, verzorgingstehuizen en kinderboerderijen. Ruim 20 procent sprak zich uit voor een algeheel verbod op het afsteken van vuurwerk door consumenten.

Wél belooft Brummen om rond de jaarwisseling sterker in te zetten op toezicht handhaving. Dat doet de gemeente in overleg met de politie. In wijken of straten waar dat vanwege recente overlast gewenst is, zullen daarbij ook de buurtbewoners worden betrokken.