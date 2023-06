Brummen zoekt de zon op: aantal panelen op woonhuizen ligt boven landelijk gemiddelde

Ad (82) liet geheime schatkamer achter en dat is een attractie: ‘Ik ben hier voor mijn overleden papa’

Het was net een Eftelinguitje dit weekend. De unieke barnfind van kluizenaar Ad Palmen (82) trok mensen uit heel Europa. Ondanks de hoge toegangsprijzen, stond iedereen in de rij voor een heuse ‘cargasm’ in het oldtimerparadijs. ,,Of die auto’s nog rijden? Geen idee. Sowieso garantie tot aan de voordeur.”