Brummens burgemeester Van Hedel is thuiswerker in tijden van crisis: ‘Ik mis de sociale contacten, maar het moet op deze manier’

Van Hedel was de afgelopen week nog regelmatig in het gemeentehuis te vinden, maar zal voorlopig in huiselijke sfeer zijn arbeid verrichten. ,,Vanaf dinsdag zal het stil zijn in het gemeentehuis. Enkele mensen zetten daar vandaag nog de laatste puntjes op de i en daarna werkt iedereen van de gemeente in principe vanuit huis.’’

Soms even het huis uit

Communiceren via Skype, een hang-out of conference calls, het kan even niet anders, weet ook Van Hedel. ,,Ik mis de sociale contacten nu al, zit toch vaak naar een schermpje te turen. Maar het moet op deze manier. Qua werk en privé. De volksgezondheid gaat boven alles. Onze drie kinderen zijn het huis uit en studeren of werken elders. Ze zijn afhankelijk van het openbaar vervoer en komen voorlopig niet bij ons over de vloer. Je kunt niet voorzichtig genoeg zijn. Onze kinderen begrijpen dat heel goed. Al zullen ze er niet blij mee zijn dat ze nu even hun eigen was moeten doen.’’