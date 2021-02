Brummense bedenker van dé natuurijs-app onthult toekomstplannen: ‘Het moet een soort Twitter rondom ijslocaties worden’

256 jongeren uit zeven gemeenten gaan de strijd aan in online FI­FA-toer­nooi van GA Eagles

12 februari In plaats van in je uppie FIFA te spelen, kan dat nu samen met andere voetbalfans. Ingrid de Croon van de gemeente Voorst kreeg zes gemeenten in de regio én Go Ahead Eagles mee met haar woeste plan: een groot online voetbaltoernooi in de voorjaarsvakantie. Alles om jongeren vertier te bieden in deze tijd waarin ze afstand moeten houden.