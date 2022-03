Brummense Tessa (38) opent eerste ‘schisisziekenhuis’ in Guatemala: ‘Nooit gedacht’

Het verhaal van Tessa de Goede (38) is er een uit duizenden. Achttien jaar geleden ruilde ze de Nederlandse schoolbanken in voor het avontuur en besloot de wereld rond te reizen. Nu staat ze samen met haar broer aan het hoofd van het eerste schisisziekenhuis van Guatemala. ,,Als je me dit toen had gezegd, had ik je voor gek verklaard.”