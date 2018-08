Brummense zus in kinderzedenzaak Nepal vrij in afwachting van proces

Haar broer uit Friesland zit in Nepal vast op verdenking van seks met een 15-jarige Nepalese jongen. De politie onderzoekt zowel in Nederland als in Nepal of de man kinderporno gemaakt of verspreid heeft. De vrouw wilde de familie van de jongen bewegen het verhaal van de aangifte te wijzigen en bood hen tienduizenden euro's. Haar broer, kinderpsychiater, kende de Nepalese familie al langer. Voordat de Brummense daadwerkelijk af kon reizen is ze in Nederland opgepakt. Omroep Gelderland meldt dat ze vrij is gelaten in afwachting van het proces.