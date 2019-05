Burgemeester Van Hedel belooft aanpak overlast rond De Bhoele in Eerbeek

Warme weer maakt Hanzeloop in Zutphen pittig

19 mei Het warme weer was voor veel deelnemers aan de Hanzeloop in Zutphen zondag minder welkom. De terrasgangers hadden niet te klagen, maar de hardlopers daarentegen moesten soms flink afzien. Toch zijn er geen grote problemen ontstaan, zegt wedstrijdleider Jan Rood na afloop. In tegenstelling tot de run vorige week in Utrecht zijn er in Zutphen geen renners in verkeerde straten beland.