Dinsdagavond was in de Brummense raadszaal de eerste - openbare - bespreking over de coalitievorming, geleid door Lokaal Belang-partijvoorzitter Franklin Blog. Hij sprak de wens uit om de verkenningsfase binnen twee weken te hebben afgerond, waarna de formatie van een nieuwe coalitie binnen maximaal vier weken rond moet zijn. Oud-PvdA-fractievoorzitter Muus Groot is net als in 2014 aangesteld als verkenner.