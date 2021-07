Buurt in verzet, maar rechter is duidelijk: sociale woningbouw op grasveld in Brummen past prima

Opnieuw Kamervra­gen over toekomst ziekenhuis Zutphen: 'Welke rol voor streekzie­ken­hui­zen?’

1 juni Minister Tamara van Ark (medische zorg en sport) krijgt opnieuw een spervuur aan vragen op zich af over de onrust die is ontstaan over het ziekenhuis in Zutphen. CDA-kamerlid Joba van den Berg wil onder meer weten wat voor rol er nog is voorzien voor streekziekenhuizen zoals in Zutphen. Gelre ziekenhuizen liet vorige maand aan de de Stentor weten niet uit te sluiten dat er afdelingen gaan sluiten in de Zutphense vestiging.