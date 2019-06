CDA Brummen teleurgesteld na stranden ESCo-plan

Nieuwe uitbater Gerben Wechgelaer wil van Concordia dé stamkroeg van Brummen maken

8 juni In Concordia moet het weer gaan ronken, vindt Gerben Wechgelaer. Daarom gaat de 52-jarige Brummenaar het café annex zaal in zijn woonplaats uitbaten. Eind augustus gooit Wechgelaer de tent open. Concordia was 95 jaar lang een begrip in Brummen, totdat voormalig uitbater Harry Timmer eind vorig jaar faillisement aanvroeg. ,,Concordia moet weer een verlengde huiskamer worden’’, zegt Wechgelaer.