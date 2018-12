Celstraf voor winkelier uit Beekbergen die illegaal vuurwerk ‘in kerstpakketten wilde doen’

video Hondje Spike komt om bij verwoesten­de woning­brand in Eerbeek

15:38 Een woning aan de Bremweg in het buitengebied van Eerbeek is vanmorgen door brand volledig verwoest. Hulpdiensten waren sinds 10.45 uur bezig met het bestrijden van het vuur. Er raakten geen personen gewond. Een hondje van de eigenaar, Jack Russell Spike, overleefde het vuur daarentegen niet. Een tweede Jack Russell, Buddy, werd wel op tijd in veiligheid gebracht.