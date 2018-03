In de prijzen bij Kunstbende

25 maart Jongeren uit de regio zijn in de prijzen gevallen bij de Voorronde van Kunstbende. Verschillende prijzen gaan naar Deventer, maar ook eentje naar Eerbeek. De acht besten mogen door naar de landelijke finale in Amsterdam. Sanne uit Eerbeek haalde de eerste prijs in de categorie Fashion, Tiemen uit Deventer in de categorie Taal.