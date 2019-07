Concordia Brummen gaat vanwege kermis pas in najaar open

Horecagelegenheid Concordia in Brummen gaat later open dan de nieuwe uitbater Gerben Wechgelaer voor ogen had. Wechgelaer geeft de prioriteit aan het organiseren van een kermis in en bij Concordia (eind augustus) en stelt de voor deze zomer geplande verbouwing uit. Concordia opent op zijn vroegst in oktober de deuren.

De kermisfestiviteiten vinden plaats in en om het gebouw zoals het er nu bij staat. Wechgelaer: ,,De verbouwing moet goed gebeuren en dan mag er niet te veel druk liggen op ons en de bouwvakkers die die klus gaan doen. We kunnen de verbouwing en de kermis niet combineren. Een mooie kermis voorbereiden en neerzetten heeft nu de prioriteit, want daarmee kunnen we een aardig centje verdienen.’’

Programma

De voorbereidingen voor de kermis zijn in volle gang en het programma voor vrijdag 23 tot en met maandag 26 augustus is grotendeels rond. Elke dag wordt muzikaal opgeluisterd door dj’s en drie (feest)bands. De opbouw en indeling van het terrein tijdens de kermis zijn vergelijkbaar met voorgaande jaren. Wel is er een aanpassing in de programmering. De dj’s treden op in een tent aan de zijkant. Aan de voorkant van Concordia - op het terras - kunnen bezoekers ook genieten van muziek, die wél op een lager volume wordt afgespeeld.

Veel respons

De kermisorganisatie heeft alle (sport)verenigingen in Brummen gevraagd om een bijdrage te leveren aan de kermis. Wechgelaer: ,,Daar kregen we veel respons op en dat heeft ons blij verrast.’’ Er wordt een bijeenkomst belegd met vertegenwoordigers van de verenigingen om tot een invulling van de kermis te komen. Ook heeft de organisatie de omwonenden van Concordia ingelicht over de kermisplannen. Zodra die plannen zijn uitgewerkt, worden de omwonenden daarvan op de hoogte gesteld tijdens een speciale buurtavond.

Nieuw leven