Concordia in Brummen blijft dicht vanwege conflict tussen gegadigden en Grolsch

Zutphense cineaste Ariane Greep maakt film over wielerle­gen­de Joop Zoetemelk

2 oktober De Zutphense filmmaakster Ariane Greep begint aan haar tweede grote 'wielerproject’ in korte tijd. Greep maakt donderdag de eerste opnames voor een film over oud-wielrenner Joop Zoetemelk. De docu moet in juni 2020 klaar zijn en wordt dan - kort voor de start van de Tour de France - uitgezonden door omroep MAX. Greeps vorige wielerfilm Alles is koers (over Tourlegende Jan Janssen) was vorig jaar op MAX te zien.