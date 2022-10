Covertijdavond in teken van Elvis Presley in Brummen

Met name de liedjes uit de jonge jaren van Elvis Presley komen aan bod. Hoewel Elvis Presley bekend staat als de The King of Rock ’n Roll, groeide de Amerikaanse muziekheld in de jaren 60 en 70 van de vorige eeuw uit tot de bekendste rockabillyperformer aller tijden en was hij degene die ervoor zorgde dat die stroming aansloeg bij een breed publiek.