Crisis in Brummen compleet: alle wethouders dienen ontslag in

updateDe politieke soap in Brummen heeft de gemeente in een crisis gestort. Eerst maakte vanavond in de raadsvergadering Peter-Paul Steinweg (VVD) bekend met onmiddellijke ingang te stoppen als wethouder. Na een schorsing dienden ook de twee overige wethouders, Jolanda Pierik-Van der Snel (CDA) en Eef van Ooijen (PvdA), hun ontslag in.

Jolanda Pierik-Van der Snel (CDA) en Eef van Ooijen (PvdA) lieten weten in een team, met Peter-Paul Steinweg, te hebben gewerkt. Het tweetal wil zich solidair tonen met de VVD’er. Voor Pierik-Van der Snel (CDA) en Eef van Ooijen geldt dat ze in het demissionaire college de taken blijven uitvoeren, totdat het nieuwe college van B en W aantreedt.

’Achterkamertjesgedoe’

De VVD’er Steinweg heeft de buik vol van wat hij noemt ’achterkamertjesgedoe’ door PvdA, CDA, D66 en GroenLinks. Die proberen achter de schermen een nieuwe coalitie te smeden. ,,De coalitiepartners maken nu nieuwe vrienden. Dat heeft als consequentie dat ik op de een of andere manier weg moet.’’

Steinweg besloot de regie in eigen hand te houden, en zijn ontslag in te dienen. ,,De samenleving reageert verbaasd over hoe de winnaar van de verkiezingen, de VVD, opzij wordt gezet. Het is ongelooflijk wrang, zo voelt het voor mij. Maar ik laat me niet door de politiek wegzetten, en heb zelf besloten op te stappen.’’ De huidige coalitie VVD, CDA, PvdA en Lokaal Belang geniet onvoldoende vertrouwen in de gemeenteraad.

Kwetsbaar

Onacceptabel voor Steinweg is ook de verhoging van de extra opbrengsten van de onroerend zaakbelasting (ozb) volgend jaar met 1.245.000 euro. Daarmee komt er 545.000 euro meer aan ozb-opbrengsten in het laatje, dan B en W hadden geopperd. Voor veel raadsfracties ging het voorstel van het college niet ver genoeg, en blijft de gemeente financieel nog kwetsbaar.

Partijen die betrokken zijn bij het college-in-wording stelden via een amendement voor de ozb nog eens extra te verhogen met 545.000 euro aan opbrengst tot 1.245.000 euro. Vijf ton van de extra opbrengst gaat naar de algemene reserve, de rest naar het minimabeleid (45.000 euro). Het CDA-raadslid Dity Zuidwijk-Van Lenthe is nagegaan dat inwoners 7,21 euro per maand meer gaan betalen bij 1.245.000 euro aan extra opbrengsten uit de ozb.

Afwijzen