De dikste boom van Nederland staat in Brummen: ‘Onze mammoet begroet ons elke ochtend vanuit de achtertuin’

VIDEOWaar staat de dikste boom van Nederland? In Brummen! Daar, in de tuin van Huize Veldzicht, torent een woudreus met een stamomtrek van 8 meter en 54 centimeter (gemeten in februari) boven alles uit. De Brummense mammoetboom of reuzensequoia is al lange tijd bekend bij insiders. Maar nu mag Jan Publiek ook weten dat-ie in Brummen staat.