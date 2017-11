De Mollenhof in Brummen vaker open dankzij subsidie gemeente

Stichting De Mollenhof krijgt de vervolgsubsidie omdat de gemeente tevreden is over het achterliggende 'pilotjaar'. De Mollenhof ontving in het najaar van 2016 ook gemeentelijke subsidie en de ontmoetingsruimte van het inloophuis diende een jaar lang als 'proeftuin' voor de gemeente. Die wil meer van dergelijke - laagdrempelige - initiatieven binnen haar grenzen.

Erkenning

Het liep het afgelopen jaar storm in De Mollenhof, zegt Van Bergen. ,,We hebben ons personeel sinds januari uitgebreid met vier professionele krachten, zzp'ers. In januari konden we het hier niet meer aan. We hebben genoeg vrijwilligers en af en toe iemand op stage. Maar er was gewoon behoefte aan professionele uitbreiding. Uit alles blijkt dat we een belangrijke functie hebben. De buurthuizen verdwijnen langzaam en een inloophuis als De Mollenhof is een goed alternatief.''