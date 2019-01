De Mollenhof in Oeken krijgt 47.000 euro subsidie

Organisa­tie Warnsveld Open Air ziet groeikan­sen op Bronsber­gen

7:01 Rockfestival Warnsveld Open Air (WOA) verhuist. Vorig jaar beleefde het festival - met ruim 500 bezoekers - een succesvolle vuurdoop op het scoutingterrein aan de Vordenseweg in Warnsveld. De tweede editie is op 28 en 29 juni op het terrein bij het Bronsbergermeer. ,,We willen uitpakken met een monster van een festival en zien groeikansen op Bronsbergen’’, zegt Ruud Gerritsen namens de festivalorganisatie.