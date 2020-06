Democratisch Brummen crasht met oud-piloot Douma aan de stuurknuppel: ‘Ik ben geen dictator’

Tuin van Arjen in Hall is plotseling bedevaarts­oord voor vogelspot­ters: kijk, daar zit de roze spreeuw!

18 juni De achtertuin van Arjen Werkman in Hall is sinds dinsdag een bedevaartsoord voor vogelspotters. Daar, in de kersenboom, eet de roze spreeuw sinds dinsdagochtend zijn buikje rond aan het felrode fruit. De kleine fladderaar is het neusje van de zalm voor vogelfans. Dat de spreeuw wordt gespot in zijn fraaie ‘zomerkleed’ - met een prachtig roze gekleurd borstje - is uiterst zeldzaam.