Denk mee over nieuw Klompenpad in Cortenoever en Voorstonden

Plan voor appartemen­ten­ge­bouw in Brummen stuit op verzet van buurt: ‘Gaan tegen een muur aankijken’

Een plan van een projectontwikkelaar om vijftien appartementen te bouwen in Brummen kan op veel verzet rekenen in de buurt Brummense Enk Oost. Omwonenden vinden dat het beoogde appartementengebouw te hoog wordt en vrezen voor hun privacy. ,,De hele buurt is hier tegen.”

26 juli