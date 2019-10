Derde grote brand in zes jaar tijd schokt burgemeester van Brummen

Rhiender­oord Brummen op twee na beste zwembad van Nederland

10 oktober Het zwembad Rhienderoord in Brummen is opnieuw derde geworden in de strijd om ‘het beste zwembad van Nederland’. Het bad behaalde de derde klassering in de categorie tot honderdduizend bezoekers per jaar. Ook vorig jaar schopte Rhienderoord het tot de derde plaats.