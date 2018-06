Derde raadslid uit Brummen dat overstapte: 'Geen vooropgezet plan'

Theo Hofman werd vorige week donderdag namens Lokaal Belang beëdigd als raadslid van de gemeenteraad in Brummen. De volgende ochtend stapte hij met behoud van zijn zetel over naar Fractie Mame. Dat nieuws stond diezelfde middag op de voorpagina van het Brummens Weekblad. Was de overstap een vooropgezet plan?

Hofman zegt van niet.Vrijdagochtend bekrachtigde Hofman zijn overstap door burgemeester Alex van Hedel, voorzitter van de Brummense gemeenteraad, en de griffie schriftelijk op de hoogte te stellen. Diezelfde middag viel bij inwoners uit de gemeente Brummen het Brummens Weekblad op de mat.

Voorpagina

Op de voorpagina prijkt het nieuws van Hofmans overstap. Wist het lokale weekblad van de overstap voordat Hofman dit officieel bekend maakte?

Hofman zelf spreekt dit tegen. Twijfel over het aanblijven als raadslid voor Lokaal Belang was er al wel. Die werd gevoed door de strubbelingen binnen Lokaal Belang; er was frictie tussen het partijbestuur en de fractie over wie er namens Lokaal Belang wethouder zou worden.

Hofman laat weten 'nooit uitgestraald te hebben dat hij bij Lokaal Belang zou blijven'. Zijn definitieve keuze maakte hij desondanks vrijdag pas. ,,Ik heb donderdagavond na mijn installatie als raadslid aan de fractie van Lokaal Belang en de gemeenteraad laten weten dat ik er nog niet uit was en op zeer korte termijn zou kiezen'', zegt de Brummenaar. ,,Dat heb ik ook aan Rob Kersten van het Brummens Weekblad laten weten. Ik heb hem vrijdagochtend vervolgens gebeld om hem op de hoogte te brengen van mijn keuze. Dat was tussen 06.00 en 06.30 uur. Als ik dat niet gedaan had, was het verhaal niet gepubliceerd vrijdag.''

Actualiteit

Hofman spreekt daarmee de geluiden tegen dat hij voor vrijdag zijn keuze al kenbaar zou hebben gemaakt aan het weekblad. Dat verhaal wordt bevestigd vanuit het lokale nieuwsblad. ,,Vanwege de actualiteit en de zwaarte van het onderwerp hebben wij op het laatste moment besloten het verhaal over Hofman toch mee te nemen in de krant'', luidt de reactie.