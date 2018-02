Dieven richten schade aan in zwembad Eerbeek

Vrijdagavond werd rond 22 uur ingebroken. Hoewel er tot op heden niets wordt vermist, is er volgens de politie wel een hoop schade. Zo zijn kozijnen van deuren en een rolluik vernield. Bestuursvoorzitter Eric Veldink van Coldenhove schat de schat op minimaal 1500 euro. Er is geprobeerd om drie deuren te forceren, vertelt hij. Dat is niet gelukt. Via het rolluik lukt het wel om binnen te komen. Er is evenwel niets van waarde te halen, geeft Veldink aan. En al helemaal niet in de winterperiode, als het openluchtbad dicht is.