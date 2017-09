Discussie over vuurwerk in Brummen

Ambitieus Cantari hoopt bewoners Philadelphia in Brummen prettig te prikkelen

13 september Een zoektocht naar een (repetitie)ruimte voor haar nieuwe koor Cantari leverde de Zutphense dirigente Ingrid Kuipers een onvermoede samenwerking op. Vanaf dinsdag 3 oktober gaat Cantari eenmaal per week aan de slag in het Trefhûs, een fonkelnieuw gebouw van Stichting Philadelphia in Brummen.