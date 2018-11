Doorbraak in grote witwaszaak: Brummenaren opgepakt, dure auto's en hotel in beslag genomen

Twee mannen (45 en 31) uit Brummen zijn vandaag opgepakt in een groot witwasonderzoek. In totaal werden vier aanhoudingen verricht en werd er beslag gelegd op achttien exclusieve auto’s en oldtimers, twee chalets en een Duits hotel.

De Brummenaren werden opgepakt samen met een 42-jarige man uit Velp en een 41-jarige vrouw uit Zevenaar.

De politie kwam de verdachte uit Velp op het spoor nadat het meerdere mensen was opgevallen dat hij nogal dure bezittingen had. Omdat de man geen werk had en onlangs ook geen loterij had gewonnen, was niet te verklaren hoe hij meerdere auto’s en een hotel had kunnen betalen.

Onderzoek

Toen de signalen met de politie werden gedeeld, werd door de recherche samen met de financiële recherche een onderzoek ingesteld. De Velpenaar werd vervolgens opgepakt op verdenking van witwassen. De twee mannen uit Brummen en de vrouw uit Zevenaar worden verdacht betrokken te zijn geweest bij het witwassen.

Naast de vier aanhoudingen deed de politie op diverse plaatsen in Gelderland, Zuid-Holland en Duitsland doorzoekingen. Hierbij werden de dure auto’s en oldtimers, twee chalets en een hotel in beslag genomen.

Katvangers

Om zijn illegale activiteiten te verbergen maakte de verdachte uit Velp vermoedelijk gebruik van zogenaamde katvangers. Een katvanger is iemand die één of meer voertuigen of bedrijven op zijn naam heeft staan, terwijl hij of zij geen eigenaar of houder is van het desbetreffende voertuig of bedrijf. Het doel: de werkelijke eigenaar of houder te verbergen.

Melders

De politie in zeer te spreken over de melders die het onderzoek in gang zetten. ,,Witwassers verdienen op een illegale manier geld, betalen daarover geen belasting en weten vaak extra geld te verdienen door het geld te investeren. De buitensporige uitgaven van deze verdachte pasten volgens verschillende melders niet bij zijn inkomen. Gelukkig waren zij zo alert om dit bij ons te melden, zodat wij een onderzoek konden starten”, stelt de politie.