Eerbeeks Winter Weekend voor jong en oud

Leven in de armoede van de jaren 50: ‘Er was niks, en toch was ik gelukkig’

Hoe kunnen we omgaan met de nieuwe armoede? De Stentor praat met ouderen en historici over de vraag: wat kunnen we leren van ons verleden? Hoe gingen voorgaande generaties om met armoede, hoe gaan we met minder doen? ,,Een auto, vakantie, uit eten. Het is veel moeilijker te verteren als die dingen verdwijnen.”

24 september