Eigenaresse van sportschool in Brummen: ,,Fitheid heeft niets met dik of dun te maken”

,,Het is onzin om te denken dat dames met een maatje meer niet fit kunnen zijn,” vindt Christel Thuis eigenaresse van sportschool PSB in Brummen. Zelf ‘20 kilo geleden maat 48, en toch echt heel fit ’ en inmiddels dus maat 40 en ook heel fit.’ ,,Fit zijn is een algemeen begrip dat standaard gekoppeld wordt aan slank of mager. Mensen vergeten dat de standaard maat groter is dan de maat op de paspop.” In haar school geen spiegels en iedereen mag zijn zoals hij of zij wil. Ze vindt de actie van Hermina heel goed en ook met de de plus-size paspoppen van Nike is ze blij. ,,Fit zijn is een veel breder begrip dan alleen het uiterlijk. Het is belangrijk voor iedereen om te sporten ongeacht je maat en geslacht.”