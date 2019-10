Elena en haar moeder Karin knokken in Brummen voor woningzoekende jongeren

Gemist? Man jaagt overvaller weg uit supermarkt en echtpaar uit Nieuwleu­sen wint loterij

29 september Verwarring rondom flitspalen in Zwolle, een echtpaar uit Nieuwleusen won de loterij en een man joeg een overvaller weg uit de Albert Heijn in Apeldoorn. Dit is wat er allemaal gebeurde deze week.