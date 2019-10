Enorme brand verwoest Blokker en bakkerij in Brummen, feestgangers schieten te hulp

Update + videoIn het centrum van Brummen heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag een grote brand gewoed. Het vuur ontstond in Bakkerij de Winkel aan het Marktplein en sloeg over naar de bovengelegen woning en het naastgelegen winkelpand van Blokker.

De twee panden kunnen grotendeels als verloren worden beschouwd, de brandweer is naar verwachting tot zaterdagmiddag bezig met nablussen.

GRIP 1

De brandweer rukte in eerste instantie met twee blusvoertuigen en een hoogwerker uit naar Brummen. Later werd de brand opgeschaald tot zeer grote brand en uiteindelijk een Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure (GRIP) 1.

Er werden vervolgens nog drie blusvoertuigen en een hoogwerker ingeschakeld die net klaar was in Voorst. Daar was het voertuig eerder die nacht ingezet bij de bestrijding van een brand in een rietgedekte woning.

Door de opeengepakte bebouwing was de brand in Brummen moeilijk te bestrijden, na bijna twee uur blussen werd sloeg de brand alsnog uit. ,,Het was een complexe situatie’’, aldus een woordvoerder van Veiligheidsregio Noord en Oost Gelderland (VNOG).

Volledig scherm © News United / Rens Hulman

Hulp van feestgangers

Rondom Blokker en de bakkerij hadden meer panden last van rook- en waterschade, zoals een nabijgelegen cafetaria en een andere bakkerij, die van Paul Jolink.

Jolink: ,,Het scheelde weinig of de brand was doorgedrongen tot ons pad. Ik vind het verschrikkelijk voor mijn collega Erno de Winkel dat zijn zaak in brand is gevlogen.’’

Er stonden tijdens de brand tientallen mensen op straat naar de brand te kijken. Op het Marktplein, waar de verwoeste panden aan grenzen, was net een Oktoberfest afgelopen.

De feesttent stond vol in de rook en vonkenregen en moest door de brandweer worden natgehouden. Enkele feestgangers hebben Jolink nog geholpen met het naar buiten tillen van allerlei apparatuur.

Omwonenden

De bewoners van omliggende woningen werden na de brand in veiligheid gebracht.

De rook die vrijkwam, trok weg over het dorp en was in een groot deel van Brummen te ruiken. De veiligheidsregio waarschuwde via een NL-Alert ramen en deuren te sluiten en de mechanische ventilatie uit te zetten.

Volledig scherm De brandweer in actie in Brummen bij de grote brand afgelopen nacht. © News United / Rens Hulman

Derde grote incident

De brand was het derde grote incident in deze hoek van Gelderland vrijdagnacht. Aan het begin van de avond brak er brand uit in een kozijnenfabriek in Zelhem en rond 00.30 uur vloog de rietgedekte villa aan de Rijksstraatweg in Voorst in brand. De brand in Brummen brak iets na 01.00 uur uit.

De brandweer geeft aan dat het alle branden desalniettemin onder controle kreeg en dat er ondanks gelijktijdige incidenten, genoeg materiaal beschikbaar was omdat er voertuigen en manschappen uit de hele regio werden opgeroepen.

Overlast omgeving

Rond 05.00 uur had de brandweer de zaak onder controle, om 07.26 uur VNOG dat bewoners waar mogelijk weer naar hun huizen zijn gegaan. Wel was het getroffen gebied afgezet met lint.