Er komt weer een café in hartje Eerbeek, coronacrisis of niet

Fietsen en wandelen langs Brummense en Eerbeekse oorlogshis­to­rie: het kan, maar dan wél met z'n tweetjes

28 maart Met een gids in de hand onbekommerd fietsen of wandelen langs oorlogslocaties in Brummen en Eerbeek. Het kan ook nú, tijdens de coronacrisis. Maar dan wel op eigen houtje, zonder begeleiding en graag met z'n tweetjes. ,,We hadden iets heel anders voor ogen, maar dat kan nu even niet.’’