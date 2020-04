Ernstig ongeluk in Eerbeek, auto knalt frontaal tegen een boom, weg afgesloten

Jan en Annemarie nog steeds vast op La Gomera: ‘Bang dat we pas ergens half mei terug kunnen’

14 april De Zutphenezen Jan en Annemarie Schut zitten vanwege de coronacrisis nog steeds locked down op het Spaanse vakantie-eiland La Gomera. Ze hebben hun lot in handen gelegd van Bijzondere Bijstand Buitenland (BBB), dat in den vreemde gestrande Nederlanders met repatriëringsvluchten probeert terug te halen. Jan: ,,Het laatste contact met BBB was twee weken geleden. We tasten volledig in het duister.’’