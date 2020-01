Esmee Beumkes begint zaak voor smulpapen in Eerbeek: ‘Alleen speciale dingen die je niet in de supermarkt vindt’

Esmee en Ivonne huren een ruimte van 120 vierkante meter. ,,Groot, maar dat hebben we nodig’’, zegt Esmee. ,,Er komen een horeca- en winkelgedeelte in onze zaak. Mensen kunnen bij ons koffie, thee, frisdrank, een wijntje en een speciaalbiertje krijgen.

Bijzondere kazen

In de winkel verkopen moeder en dochter Beumkes alleen ‘speciale lekkere dingen, die je niet in de supermarkt kunt krijgen’. Esmee: ,,Bijzondere kazen en worsten bijvoorbeeld. Wij willen onderscheidend zijn, ook met onze wijntjes en biertjes.’’ Moeder Ivonne heeft lang gewerkt in De Pelikaan, een zaak gespecialiseerd in koffie en thee. Esmee: ,,Het is fijn dat ze me wil helpen, ze heeft veel ervaring.’’