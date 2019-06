Etappe Avondvierdaagse Brummen vandaag afgelast

De Avondvierdaagse-etappe van vandaag in Brummen is vanochtend al afgelast vanwege het verwachte noodweer. De organisatie wilde geen risico nemen. ,,We zouden vandaag grotendeels door het bos lopen.”

Dat vertelt Ineke Draaijer van de organisatie in Brummen. ,,Scholen begonnen al vroeg met bellen of we al iets wisten en de wandelbond had geadviseerd om vroegtijdig de knoop door te hakken. We wilden totaal geen risico nemen, zeker omdat een groot deel van het parcours van vandaag door het bos zou gaan.”

Weer

Voor een groot deel van het land werd al code oranje ingesteld door het KNMI. Ook in Oost-Nederland worden harde windstoten verwacht en slechte weersomstandigheden. Alle scholen werden ingelicht, vanavond rond 18.00 uur is Draaijer met andere vrijwilligers aanwezig op de startlocatie om eventuele wandelaars die niet op de hoogte te zijn in te lichten.

,,We hopen dat we morgen wel kunnen lopen", zegt Draaijer. ,,Er wordt wel een beetje hetzelfde weer verwacht, maar we zullen dan later de beslissing nemen of het wel of niet doorgaat. Zeker omdat het slechte weer iets later wordt verwacht. Dan hebben we ook de mogelijkheid om alle afstanden tot 5 kilometer terug te brengen.”