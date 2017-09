Fietsbrug over N348 in Brummen te duur

Kosten

Oversteek

De oversteek voor voetgangers zou wat de werkgroep betreft in het verlengde van de Gravenstraat en Bronkhorsterweg moeten worden aangelegd. Op die manier wordt de oude verbinding hersteld die er was vóór de provinciale weg werd aangelegd. Fietsers kunnen via een fietsgoot straks nog wel met de fiets aan de hand gebruik maken van de nieuwe brug. Of de brug, zoals eerder de bedoeling was, volgend jaar al kan worden aangelegd is nog maar de vraag, meldt een gemeentelijk woordvoerder. Ook oplevering in 2019 is een optie.