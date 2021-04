Financieel geplaagd Brummen sluit zich aan bij ‘Raden in Verzet’

Windmolens in de Brummense natuur? Inwoners hebben grote zorgen

1 april Ook Brummen ontkomt niet aan onvrede over de plannen voor windmolens. Een petitie is al meer dan 460 keer ondertekend. Inwoners willen niet dat de windreuzen in waardevol natuurgebied worden geplaatst en gaan in gesprek met de gemeente. ,,We hebben wel de opdracht om dit te doen. Maar misschien past het gewoon niet.’’