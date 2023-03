Flexwoningen voor Oekraïners mogen in Eerbeek, rechter veegt bezwaren omwonenden van tafel

Er komen binnen een jaar in totaal 48 tijdelijke flexwoningen op het terrein. Daarvoor veranderde de gemeente Brummen de bestemming van het perceel voor de komende tien jaar van ‘sport’ in ‘wonen’.

De flexwoningen - in fabrieken geproduceerd en snel neer te zetten - worden deels gebruikt voor de opvang van gevluchte Oekraïners. Later kunnen ook ‘spoedzoekers’ er een woonplek vinden. Dat zijn jongeren, starters of inwoners die tijdelijk geen woning hebben vanwege een scheiding. De eerste zestien huizen zijn voor de vijftig Oekraïners die nu nog in het ABK-huis in Hall verblijven.