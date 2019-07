Gaat Brummen verder met drie of vier wethouders? Niemand kan het nog zeggen

Er is een kans dat Lokaal Belang een potentiële nieuwe wethouder voordraagt als vervanger van Wartena, waarna de gemeenteraad het licht op groen moet zetten. Fractievoorzitter Luuk Tuiten: ,,Over een eventuele kandidaat kan ik nog niets zeggen, zover zijn we nog niet.’’

Bezinken

,,Het opstappen van Margriet is vers’’, vervolgt Tuiten. ,,Dat moeten we eerst even laten bezinken. Bovendien is het nu zomerreces, er zijn nogal wat mensen op vakantie. We hebben enkele maanden de tijd om deze crisis op te lossen, de eerstvolgende raadsvergadering is pas in september. Die tijd moeten we ook goed benutten. We mogen geen overhaaste beslissingen nemen. Moeten met rust en zorgvuldigheid te werk gaan.’’

Verdelen

Een tweede mogelijkheid is dat het college verder gaat met de drie resterende wethouders (Peter Paul Steinweg (VVD), Jolanda Pierik (CDA) en Eef van Ooijen (PvdA)), die Wartena's taken straks definitief gaan verdelen. Dat is nu al het geval, als tussenoplossing: Pierik pakt voorlopig sport en cultuur erbij en Van Ooijen neemt tijdelijk ruimtelijke ontwikkeling en de omgevingswet over van Wartena.

Gesprekken