Geen paniek om blauw-witte Eerbeekse Beek: 'Vroeger had dit beekje soms alle kleuren van de regenboog’

Het water in de Eerbeekse Beek ziet er inmiddels weer normaal uit. Nog steeds weet niemand waarom het smalle beekje vrijdag ineens blauw-wit kleurde. Het waterschap Vallei en Veluwe heeft het gekleurde water weggepompt en blijft de kwaliteit van het water de komende tijd in de gaten houden. Omwonenden van de beek zijn weliswaar bezorgd, maar er is geen sprake van paniek.

René van der Wijk komt aangewandeld richting de Smeestraat in Eerbeek, die parallel loopt aan de Eerbeekse Beek. Hij laat samen met zijn vrouw de hond uit. ,,We wonen even verderop, in de buurt van het beekje’’, zegt René. ,,Tja, dat blauw-witte water... Is toch een beetje het gesprek van de dag hier. De Eerbeekse Beek is karakteristiek voor Eerbeek en hoort er mooi en gezond uit te zien. Zonde dat dit is gebeurd. Maar paniek? Nee hoor. Volgens mij is er niemand vergiftigd en er komt schoon water uit de kraan.’’

Papierindustrie

Bovendien, zegt René, zijn ze in Eerbeek wel wat gewend met de Eerbeekse Beek. ,,Vroeger - en dan praat ik over dertig, veertig jaar geleden - had het beekje soms alle kleuren van de regenboog. Kwam door de papierindustrie, waar het beekje langs stroomt. Destijds namen ze het niet zo nauw met het lozen van afvalwater. Dat is nu wel anders, met die strenge milieuwetgeving. Of de industrie nu de boosdoener is? Zou kunnen. Maar het kan ook zijn dat een of andere gek iets heeft geloosd of dat de natuur zijn werk heeft gedaan. Ik hoop dat ze de oorzaak vinden.’’

Ravotten