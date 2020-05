Gelderland zet eerste stap met noodfonds voor gemeenten

Brummen is 8 Leden in de Orde van Oran­je-Nas­sau rijker

24 april Het is even wat anders dan anders dit jaar; de lintjesregen in Brummen. Maar dat weerhield burgemeester Alex van Hedel vanochtend er niet van om met gepaste trots acht van zijn inwoners te feliciteren. Allen mogen zij zich nu Lid in de Orde van Oranje-Nassau noemen. De daadwerkelijke uitreiking vindt op een ander later plaats.