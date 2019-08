Gemeente Brummen stelt na klachten omwonenden grens aan evenementen in sporthallen

Incidenteel gebruik

Tommy ten Hove is uitbater van het sportcafé in De Bhoele. Daar wordt onder andere regelmatig een dj-avond gehouden. ,,Voor ons heeft het nieuwe beleid geen consequenties’’, zegt Ten Hove. ,,Wij halen die aantallen in de verste verte niet. Wij maken slechts incidenteel gebruik van de sporthal voor een feest. In het afgelopen jaar waren dat er maar twee: een eighties- en ninetiesavond in december en een optreden van de band Beethoven in mei. In onze sporthal wordt vooral gesport. Er blijven maar enkele avonden per jaar over om een feest of zo te houden in de hal.’’