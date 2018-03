Stalen en betonnen variant loopbrug N348 Brummen

17:29 Een werkgroep bestaande uit burgers en vertegenwoordigers van ondernemers, de dorpsraad en het Sint Jans Gilde presenteerde vandaag haar eindrapport over een loopbrug over de N348 bij Brummen. Het rapport voorziet in twee varianten van een verbindingsbrug tussen het Bronkhorster veer en het dorp Brummen. Een betonnen boogbrug (geraamde kosten: 690.000 euro) en een stalen pyloonbrug (870.000 euro).