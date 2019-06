Gemeente geeft 70.000 euro aan Brummense initiatieven duurzaamheid

Ook Klikkers & Tikkers op de barricaden voor Brummense bieb

13:09 Het zijn spannende tijden voor de bibliotheken in Brummen en Eerbeek. Deze week wordt in de Brummense politiek de Perspectiefnota behandeld, het plan om van Brummen weer een financieel gezonde gemeente te maken. Daarin is opgenomen een mogelijke bezuiniging op de bibliotheken van een ton. Bibliotheek-directeur Mirjam Wijers (van Brummen én Voorst) luidt de noodklok. ,,Als dat gebeurt, kwijnen we langzaam weg. Dan is er sprake van een soort sterfhuisconstructie.’’