Gemeentelijke belastingen in Brummen omlaag

Website moet toeganke­lijk­heid ‘histori­sche sensatie’ in Zutphen, Brummen en Lochem vergroten

1 november Wie privé of beroepshalve geïnteresseerd is in de geschiedenis van de gemeenten Zutphen, Brummen en Lochem, kan sinds gisteren terecht op de website erfgoedcentrumzutphen.nl.