Gemist? Jack Russel Spike komt om bij woningbrand in Eerbeek, geen Subway bij Foodcourt Zwolle

Celstraf voor winkelier uit Beekbergen die illegaal vuurwerk ‘in kerstpak­ket­ten wilde doen’

18:37 Winkelier Frits K. uit Beekbergen die illegaal vuurwerk in de kerstpakketten van zijn werknemers wilde doen, moet 21 maanden de gevangenis in. Volgens de rechtbank handelde K. in het illegale vuurwerk. Ook medeverdachte Robin B. uit Beverwijk kreeg 21 maanden gevangenisstraf opgelegd.