Hoe een burger­wacht tegen de Spanjaar­den uitgroeide tot het grootste volksfeest van Brummen

Het is een evenement waar menig Brummenaar naar uitkijkt. Basisscholen en winkels gaan ervoor dicht en het hele dorp loopt ervoor uit: De Vogelwei van het Sint Jansgilde in Brummen. En dat al meer dan vierhonderd jaar. Hoe de strijdlust van een groepje Brummenaren in 1611 uitmondde in het grootste volksfeest van het dorp. ,,Dit hoort bij de inburgering als je in Brummen woont.”