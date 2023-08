Straat Apeldoorn afgesloten door ongelukki­ge val van fietser

Op de Jachtlaan in Apeldoorn is een fietser gewond geraakt nadat deze ongelukkig ten val is gekomen. De persoon is door het ambulancepersoneel naar het ziekenhuis gebracht. Door het ongeval is een deel van de kruising Eendrachtstraat-Jachtlaan afgesloten.