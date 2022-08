‘Geur van rotte eieren’ uit grondwater bij camping in Eerbeek: GGD raadt gebruik water af

Biblio­theek Brummen gaat ontlezing te lijf met boekfiets: ‘We zijn de eerste in Gelderland’

‘Hoe krijgen we kinderen weer aan het lezen?’ Het is een vraag die in veel bibliotheken klinkt. Bij bibliotheek Brummen-Voorst denken ze nu dé oplossing gevonden te hebben om de ontlezing tegen te gaan. Met een ‘boekfiets’ rijden vrijwilligers vanaf juli door de gemeente Brummen om kinderen kennis te laten maken met boeken. ,,We zetten in op plezier.”

23 juni